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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

موسكو تسلًم رئيس حكومة كردستان دعوة للمشاركة بـ«سان بطرسبرج الاقتصادي»

الأربعاء 29/يناير/2020 - 06:30 م
ميخائيل بوجدانوف
ميخائيل بوجدانوف
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سلّم نائب وزير الخارجية الروسي مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط ودول أفريقيا ميخائيل بوجدانوف دعوة رسمية لرئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، للمشاركة في المنتدى الاقتصادي بمدينة سان بطرسبورج الروسية الصيف القادم.

وذكرت وكالة أنباء (نوفوستي) الروسية اليوم الأربعاء، نقلا عن بيان لحكومة إقليم كردستان أن بوجدانوف وجه دعوة رسمية لرئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني للمشاركة في المنتدى الاقتصادي في سان بطرسبورج، خلال لقائهما اليوم في أربيل.

وأوضح البيان أن الجانبين اتفقا على أهمية تهدئة الأوضاع في العراق وسوريا، وشددا على تنسيق الجهود لمواجهة تحديات الإرهاب، ولاسيما تنظيم "داعش" الإرهابي، بجانب التأكيد على الدور المحوري لإقليم كردستان في استقرار المنطقة.

وأضاف البيان أن بوجدانوف وبرزاني، خلال محادثاتهما، سلطا الضوء على آخر تطورات الوضع على الساحة العراقية والمنطقة، وتعزيز العلاقات بين إقليم كردستان وروسيا.

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