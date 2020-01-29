ياسمين عبدالعزيز تثير جدلًا عن «ولاد الناس»

أثارت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، تساؤلات عديدة بسبب تدوينة نشرتها عبر "إنستجرام"، شرحت فيها معنى كلمة "ولاد الناس".ونشرت ياسمين جزءا من كتاب يشرح معنى كلمة ولاد الناس جاء فيه: «يعني إيه ولاد ناس؟ ولاد الناس مش بالفلوس ولا بالنفوذ، ولا بالشكل ولا بالمنظر واللبس، ولا بالمدارس الأجنبية والجامعات العالمية ولا بمكان السكن والأحياء الراقية، يا ما ناس شكلهم ولاد أصول بس في الحقيقة بلاش نقول وياما ناس شكلها غلبان ويدويك مستورين وأحلى ما فيهم اللسان والذوق وأخلاق الكرم».وأثارت تغريدة ياسمين عبدالعزيز العديد من التساؤلات حول المقصود بمقولتها ولمن تم توجيهها.من ناحية أخرى، تشارك ياسمين عبدالعزيز، في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل "نحب تاني ليه" بطولة ياسمين عبدالعزيز، شريف منير، كريم فهمي، سوسن بدر، إسلام جمال، سمر مرسى، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عزالعرب، بالإضافة إلى مجموعة من الفنانين الشباب.