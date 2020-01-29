الرقابة الإدارية تعلن تفاصيل ضبط رئيس «مرسى علم» بتهمة الرشوة

ضبطت هيئة الرقابة الإدارية، رئيس الوحدة المحلية لمدينة مرسى علم لحصوله على مبلغ مالى على سبيل الرشوة من صاحب أحد المحلات التجارية الذى تقدم لاستخراج ترخيص تشغيل.وتبين أن المتهم استغل سلطات وظيفته ووضعه الوظيفي بالضغط على رئيس الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية رئاسته، وعرض عليه مبلغا ماليا، على سبيل الرشوة، مقابل قيام الأخير بالتغاضي عن القرارات المنظمة الصادرة من محافظ البحر الأحمر فى شأن تنظيم بعض الأنشطة المرخص بها للمحلات داخل المناطق السكنية، وجار عرض المتهم على النيابة العامة المختصة للتحقيق معه.