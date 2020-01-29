اعتقال مصابي كورونا في كوريا الجنوبية

أعلنت الشرطة الكورية الجنوبية، أن الأشخاص الذين يشتبه في إصابتهم بفيروس "كورونا" سيتعرضون للاعتقال حال رفضهم الخضوع للحجر الصحي.وقالت الشرطة، حسبما نقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، إنها وزعت مجموعة من الإرشادات عن كيفية التعامل مع هذا الفيروس، بما في ذلك بند يسمح للشرطة بإلقاء القبض على الأشخاص الذين يظهر عليهم أعراض الإصابة بالفيروس.وأوضحت الشرطة، أن هذا يعد جزءا من الإجراءات الرامية إلى تخفيف المخاوف من هذا المرض، وإذا رفض أي شخص مشتبه في إصابته بالفيروس أن يخضع للحجر الصحي، بإمكان الشرطة أن تعتقله وترسله لمؤسسة طبية.يذكر أن الشرطة الكورية الجنوبية قامت بتوزيع إرشادات مماثلة عندما تفشت متلازمة الالتهاب التنفسي الحاد (سارس) في البلاد عام 2015.وأكدت سول حتى الآن وجود أربع حالات لديها مصابة بفيروس كورونا.