لجنة التحقيق في أحداث العنف بالسودان: لا نتعرض لأى ضغوط رسمية

أكد نبيل أديب، رئيس اللجنة السودانية المستقلة، للتحقيق في أحداث فض الاعتصام أمام القيادة العامة في 3 يونيو الماضي، أن اللجنة لا تتعرض لأي ضغوط رسمية للتأثير على قراراتها.وقالت اللجنة، في بيان اليوم الأربعاء، إن رئيسها نبيل أديب أشار في لقاء صحفي سابق إلى وجود ضغوط تُمارس على اللجنة، ولكنه حدد مصدرها من حيث إنها صادرة من أشخاص يكتبون في وسائل التواصل الاجتماعي ويدعون لتوجيه الاتهام لأشخاص أو لجهات بعينها.وأضافت: "يهمنا التأكيد على أن هذه الضغوط لم تصدر من أى جهة رسمية مدنية أو عسكرية، وأنها اقتصرت على منشورات ظهرت في وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائط الإعلام المكتوبة، ولم تؤثر على الإطلاق على قرارات اللجنة".وشدد البيان على أن اللجنة بكامل عضويتها لا تشعر بأي تهديد يؤثر على عملها، وأنها في كل الأحوال متمسكة بحياديتها واستقلاليتها ومهنيتها.