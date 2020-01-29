بدء جلسات المجلس المصري للشؤون السياحية السبت

يعقد المجلس المصري للشئون السياحية جلسته الأولى يوم السبت 1 فبراير 2020 برئاسة الدكتور حازم عطية الله، عميد كلية السياحة والفنادق، والمستشار السياحي والثقافي، محافظ الفيوم الأسبق، للتشاور في أهم الموضوعات التي تمس صميم صناعة السياحة وتنظيم ورش عمل لدراستها دراسة علمية، والخروج بنتائج وتوصيات توضع تحت تصرف المؤسسات والجهات الرسمية المعنية بهذا الشأن للنظر في تفعيلها على أرض الواقع.وصرح الدكتور زين الشيخ، أمين عام المجلس المستشار السياحى الأسبق باليابان، بأن نشاط المجلس بالوقت الراهن يأتي في ظل الاستعداد للتعاون الذي أبداه الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، لما لأعضاء المجلس من خبرات متميزة علميًا وعمليًا بهذا المجال.