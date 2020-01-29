4 فبراير.. «الغرف التجارية» تستضيف وزيرة التجارة والصناعة

قال المهندس إبراهيم العربى، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إنه سيتم عمل اجتماع موسع مع وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع وذلك يوم 4 فبراير المقبل.وأضاف العربي خلال تصريح صحفي له، اليوم الأربعاء، أن اللقاء سيتناول عدد من الملفات ومشاكل التجار بشكل عام.وأوضح أن وزيرة التجارة والصناعة تعمل بجهد واضح منذ توليها الوزارة.