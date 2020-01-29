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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

4 فبراير.. «الغرف التجارية» تستضيف وزيرة التجارة والصناعة

الأربعاء 29/يناير/2020 - 05:41 م
المهندس إبراهيم
المهندس إبراهيم العربى
دعاء أبو العزم
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قال المهندس إبراهيم العربى، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إنه سيتم عمل اجتماع موسع مع وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع وذلك يوم 4 فبراير المقبل.

وأضاف العربي خلال تصريح صحفي له، اليوم الأربعاء، أن اللقاء سيتناول عدد من الملفات ومشاكل التجار بشكل عام.

وأوضح أن وزيرة التجارة والصناعة تعمل بجهد واضح منذ توليها الوزارة.

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