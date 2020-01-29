4 فبراير.. «الغرف التجارية» تستضيف وزيرة التجارة والصناعة
الأربعاء 29/يناير/2020 - 05:41 م
دعاء أبو العزمطباعة
قال المهندس إبراهيم العربى، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إنه سيتم عمل اجتماع موسع مع وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع وذلك يوم 4 فبراير المقبل.
وأضاف العربي خلال تصريح صحفي له، اليوم الأربعاء، أن اللقاء سيتناول عدد من الملفات ومشاكل التجار بشكل عام.
وأوضح أن وزيرة التجارة والصناعة تعمل بجهد واضح منذ توليها الوزارة.
وأضاف العربي خلال تصريح صحفي له، اليوم الأربعاء، أن اللقاء سيتناول عدد من الملفات ومشاكل التجار بشكل عام.
وأوضح أن وزيرة التجارة والصناعة تعمل بجهد واضح منذ توليها الوزارة.