باكستان تجدد دعوتها لتأسيس دولة فلسطينية عاصمتها القدس

جددت باكستان، اليوم الأربعاء، دعمها للتوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية من خلال عقد حوار وإجراء مفاوضات.وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان أصدرته اليوم، ونقلته صحيفة (إكسبرس تريبيون) الباكستانية: "شهدنا إعلان خطة سلام للشرق الأوسط من جانب الولايات المتحدة.. وطالما أيدت باكستان باستمرار حل الدولتين كما هو منصوص عليه في قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة".وأضاف البيان: "باكستان تواصل تأييد حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية من خلال حوار ومفاوضات، بما يؤدي إلى الاعتراف بالحقوق المشروعة للفلسطينيين، بما في ذلك حق تقرير المصير"، لافتا إلى أن إسلام آباد تجدد دعوتها لتأسيس دولة فلسطينية مستقلة تتوافر لها مقومات الاستمرار بناء على الحدود المتفق عليها دوليا، وأن تكون القدس عاصمة لفلسطين.وقالت الصحيفة الباكستانية "إن هذا البيان يأتي بعد يوم من اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأسيس دولة فلسطين ضمن خطته للسلام في الشرق الأوسط، ما أثار استنكار الفلسطينيين نظرًا لفرض شروط صارمة والسماح لإسرائيل بالسيطرة على مستوطنات الضفة الغربية المتنازع عليها منذ وقت طويل".