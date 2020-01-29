غدًا.. «التنمية الإفريقى» يعلن خطته الاقتصادية لدول القارة لـ2020

يعقد بنك التنمية الإفريقي غدًا الخميس بالعاصمة الإيفوارية "ابيدجان"، حيث مقر المؤسسة، مؤتمرًا كبيرًا للإعلان عن خطته وتوقعاته الاقتصادية الإفريقية لعام 2020.ويكشف رئيس مجموعة بنك التنمية الإفريقي، أكينومي أديسينا، عن تقرير البنك بحضور الوزراء والدبلوماسيين وممثلي المؤسسات الدولية.ويقدم التقرير توقعات اقتصادية قصيرة ومتوسطة المدى للمؤشرات الاقتصادية للقارة ولكل واحدة من الـ54 دولة.ويعقد بنك التنمية الإفريقي مؤتمره هذا العام تحت عنوان "تدريب القوى العاملة الإفريقية في الغد"، ويعرض التقرير السنوي التوقعات الاقتصادية للقارة ككل مثل النمو والفقر والعمالة، كما يتطرق الى التحديات والتقدم المحرز.ويعد هذا التقرير- الذي أعده خبراء الاقتصاد في البنك- أداة تمكن صناع السياسات والأكاديميين والمستثمرين وخبراء المال والصناعة والإعلام من دعم القرارات السياسية وتحسين الكفاءة التشغيلية للمؤسسات.ويشار إلى أن بنك التنمية الإفريقي هي مؤسسة تمويل تنموية متعددة الأطراف أنشئت عام 1964 للمساهمة في التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي في البلدان الإفريقية؛ كما يهدف البنك الإفريقي للتنمية الى محاربة الفقر وتحسين ظروف المعيشة في القارة من خلال تشجيع استثمار رأس المال العام والخاص في المشاريع والبرامج التي من المحتمل أن تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.