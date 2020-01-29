خطط صحية في النمسا لمواجهة «كورونا»

قال ردولف انشوبر وزير الصحة والشئون الاجتماعية فى النمسا، إن وزارته انتهت من إعداد خطط فاعلة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، الذي انتشر مؤخرا في الصين وأثار حالة من الهلع فى العديد من دول العالم.وأضاف انشوبر، خلال مشاركته اليوم الأربعاء في اجتماع الحكومة النمساوية، أن بلاده لم تسجل حتى الأن أي حالة إصابة بالفيروس القاتل، كما أن الجالية النمساوية في الصين في وضع مطمئن ولم تظهر إصابات بينهم.وتابع: "تولي الحكومة أهمية بالغة لتعزيز القدرات الصحية ومواجهة احتمالات انتشار الفيروس وترى أن الوضع حتى الأن مطمئن" لافتا إلى أن الحالات المشتبه بها أثبتت التحاليل أنها انفلونزا عادية، ودعا إلى التوقف عن نشر الذعر؛ لأن الفيروس لم يصل إلى مراحل انتشار واسعة كما حدث مع فيروس سارس عام 2003.