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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وثائق بلتون تكشف سر العلاقة الشخصية بين ترامب وأردوغان

الأربعاء 29/يناير/2020 - 05:23 م
جريدة الدستور
إسراء صلاح الدين
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كشف موقع «تركيش مينت» التركي، أن وثائق مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون كشفت أسرار العلاقة الشخصية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره التركي رجب طيب أردوغان.

وقال الموقع إن بولتون عبر عن قلقه في الوثيقة السرية من منح ترامب مزايا لأردوغان، وأخبر النائب العام الأمريكي بذلك.

وأضاف أن تحقيقات وزارة العدل الأمريكية كشفت أن هناك علاقة بين ترامب وأردوغان والشركات الأمريكية العاملة بتركيا.

وظهرت في وسائل الإعلام هذا الأسبوع أجزاء مسربة من الوثيقة التي تم تقديمها إلى البيت الأبيض لمراجعة قياسية قبل النشر في الشهر الماضي.

ووفقًا لوثيقة بولتون، أعرب المدعي العام عن مخاوفه من أن ترامب استجاب لنداءات الرئيس التركي لوقف أي عقوبة على بنك خلق التركي، وكانت الوزارة تحقق فيها بتهمة الاحتيال وغسل الأموال.

وقال أردوغان نفسه إن الرئيس الأمريكي أصدر تعليماته إلى أعضاء مجلس الوزراء "بمتابعة" الأمر.

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