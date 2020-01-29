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رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

البترول: مستحقات الشريك الأجنبى 900 مليون دولار.. وتنتهى فى 2020

الأربعاء 29/يناير/2020 - 05:16 م
وزارة البترول
وزارة البترول
سيد ابراهيم
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كشف مصدر بوزارة البترول والثروة المعدنية عن أن مستحقات الشريك الأجنبي مازالت عند مستوى 900 مليون دولار، ويتم خفضها تدريجيًا، على أن يتم الانتهاء منها خلال العام الجارى 2020.

وأشار المصدر، في تصريحات لـ"الدستور"، إلى أن "فاتورة استيراد المنتجات البترولية شهريًا، إضافة إلى حصة الشريك الأجنبي، تقدر بـ700 مليون دولار". بخلاف المستحقات السابقة والتي تقدر بـ900 مليون دولار.

واستطرد المصدر: "مستحقات الشركات الأجنبية غير ثابتة صعودًا وهبوطًا، لأن هناك عملًا وإنتاج واستهلاكًا، بمعنى أن قطاع البترول فيه دائن ومدين، ولكن الحقيقة الثابتة هي أن مصر استطاعت خلال 5 سنوات تسديد أكثر من 5.5 مليار دولار من إجمالى 6.3 مليار دولار كانت مستحقات الأجانب منذ عام 2012".

وأوضح المصدر أن "وزارة البترول حريصة على سداد مستحقات الشركات الأجنبية بشكل مستمر، وذلك بناءً على تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتذليل جميع العقبات لدى الشريك الأجنبي، لتشجيعه على ضخ مزيد من الاستثمارات في مجالات إنتاج وتنمية واستكشاف البترول والغاز في العديد من المناطق البحرية والبرية".

وأشار إلى أن سداد هذه المبالغ الضخمة جاء بدعم كامل من الرئيس عبدالفتاح السيسى، ومن خلال طرح مزايدات والعمل على تطوير البنية التحتية وإقامة المشروعات الجديدة واكتشافات البحر المتوسط ومنها حقل ظهر والاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي.

وكان طارق عامر، محافظ البنك المركزي، قد قال في تصريحات أمس (الثلاثاء)، خلال استضافته ببرنامج "مساء DMC" أن مصر سددت جميع المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية.

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