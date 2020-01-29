خالد النبوي بطل «لما كنا صغيرين» أمام ريهام حجاج

بدأ أمس فريق عمل مسلسل "لما كنا صغيرين" تصوير أولى مشاهده بإحدى الفيلات بمنطقة الشيخ زايد، وهو بطولة ريهام حجاج، وتساءل الجمهور عن البطل الذي سيقف أمام ريهام حجاج ومحمود حميدة ليشاركهما البطولة.وتعاقد المنتج أحمد عبد العاطي بشكل نهائي مع النجم خالد النبوي، ليكون هو الاسم الأخير والذي يعتبر أحد أهم مفاجآت رمضان المقبل، وخاصة بعد نجاحه الساحق في مسلسل "ممالك النار"، وأداؤه لدور "طومان باي" الذي حاز علي إعجاب الجمهور والنقاد.المسلسل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي، ويشارك في المسلسل مجموعة من النجوم منهم نسرين أمين، كريم قاسم، نبيل عيسي، محمود حجازي، وتقرر تصوير عدد من مشاهد مسلسل "لما كنا صغيرين" في إيطاليا، واليونان.