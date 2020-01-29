ثقافة ديروط تختتم فعاليات معرض كتاب القرية 2020

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة أسيوط، فعاليات معرض كتاب القرية ٢٠٢٠ بمقر مركز شباب ديروط الشريف.وقدم قصر ثقافة ديروط احتفالية كبرى بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بديروط ومركز ومدينة ديروط ويقام بالتوازي مع معرض القاهرة الدولي للكتاب، وتضمنت كلمة مدير القصر الذي أشاد بتفاعل الجمهور مع المعرض، وهو شاهد على ثقافة وفن وإبداع جيل جديد من الشباب الواعي والمثقف، كما قدم القصر محاضرة تثقيفية بعنوان "التسامح" ألقاها الشيخ محمود زكى مازن.وتناول الحديث حول مفهوم التسامح بين أطياف الشعب المصري ووقوفه بجانب الدولة ودعمها بإتقان عمله في كل المجالات.وأكدت منى الريس أن محاربة الإرهاب والتطرف والتصدي لهم ودور الثقافة في مُكافحة الإرهاب والتطرف الفكري الذي تبثه تلك المواقع الإلكترونية هو بمثابة حرب حقيقية ضد تنمية المجتمع.واختتمت الندوة بتوعية الشباب بعدم الانسياق حول مخاطر الشائعات التي تهدم الوطن ودور الإعلام المصري الهادف والثقافة في تعميق مفهوم المواطنة لدى الشباب والتسامح، أعقبها أمسية أدبية أدارها الشاعر احمد نادى بهلول شارك فيها مجموعة من الأدباء والشعراء والمبدعين منهم سيد فاروق، جودة فتحى، محمود ربيع، أحمد سامى نمر، بجانب مجموعة من المواهب الأدبية الشابة من أبناء القرية حيث تباري فيها الشعراء بقصائدهم الشعرية.يذكر أن المعرض يضم مجالات مختلفة من إصدارات الهيئة في الأدب والنقد والرواية والترجمة للنصوص المسرحية والتاريخ والفلسفة والشعر وقصص للأطفال، بالإضافة إلى تقديم مجموعة من كتب النشر الإقليمي للفائزين من الأدباء والشعراء.