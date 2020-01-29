التعاون الخليجى وروسيا يبحثان سبل دعم التعاون المشترك

بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، اليوم الأربعاء، مع سفير روسيا لدى المملكة العربية السعودية سيرجي كوزلوف، علاقات التعاون الخليجية الروسية، والسبل الكفيلة بتطويرها وتنميتها في مختلف المجالات في إطار الحوار الاستراتيجي القائم بين الجانبين وتطورات الأوضاع في المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأن السفير الروسي أشاد خلال اللقاء بالجهود التي بذلها الأمين العام خلال فترة عمله لتطوير العلاقات بين مجلس التعاون وروسيا الاتحادية في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة بين الجانبين.