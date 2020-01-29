تدهور الحالة الصحية لنادية لطفى.. والصريطى يطلب الدعاء لها

شهدت الحالة الصحية للفنانة الكبيرة نادية لطفي، تدهورًا اليوم "الأربعاء"، حيث تتواجد داخل غرفة للعناية المركزة بأحد مستشفيات بالقاهرة.ويتابع الأطباء المعالجون حالتها أولًا بأول، حيث وضعت على جهاز للتنفس الصناعي، وذلك بعدما كانت حالتها قد استقرت بعض الشيء خلال الأيام الثلاثة الماضية، غير أن حالتها الصحية تدهورت مجددًا اليوم.وبسؤال الفنان سامح الصريطي عن الحالة الصحية للفنانة نادية لطفي، قال "أطلب من جميع محبيها وجمهورها الدعاء لها بالشفاء، فهي في حاجة إلى دعوات الجميع".