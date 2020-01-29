موعد ظهور نتيجة الشهادتين الابتدائية والاعدادية الازهرية 2020

موعد ظهور نتيجة الشهادتين الابتدائية والاعدادية الازهرية 2020

موعد ظهور نتيجة الشهادتين الابتدائية والاعدادية الازهرية 2020

تنتظر الآلاف من البيوت المصرية موعد ظهور نتيجة الشهادتين الابتدائية والاعدادية الازهرية 2020 وسط حالة من التأهب والترقب حيث من المقرر الاعلان عن نتيجة الشهادتين الابتدائية والاعدادية الازهرية 2020 خلال أيام لى بوابة الأزهر الإلكترونية التابعة لموقع الأزهر الشريف التعليمي للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 20192020أكد مشيخة الأزهر خلال تصريحات صحفية، أنه لم يتم رصد أي حالات غش داخل المعاهد، ولم تظهر أي شكاوى من قبل الممتحنين، مشيرًا إلى أن الأمور سارت على نحو هادئ ليعطي الطلاب المقدرة على التركيز أثناء أداء الامتحانات الخاصة بهم.وتعتبر الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية لمرحلة هامة جدا لكافة الطلاب ويعمل قطاع الأزهر الشريف على قدم وساق من أجل سرعة تجميع نتيجة الإعدادية الأزهرية 2020 برقم الجلوس من كافة المحافظاتأكد مشيخة الأزهر خلال تصريحات صحفية، أنه لم يتم رصد أي حالات غش داخل المعاهد، ولم تظهر أي شكاوى من قبل الممتحنين، مشيرًا إلى أن الأمور سارت على نحو هادئ ليعطي الطلاب المقدرة على التركيز أثناء أداء الامتحانات الخاصة بهم.ويقدم الدستور للطلاب رابط نتيجة الشهادتين الابتدائية والاعدادية الازهرية 2020 فور إعلانها على الموقع المخصص للأزهر خلال أيام قليلة عقب انتهاء التصحيح وتجميع النتائج النهائية.