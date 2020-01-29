300 إصدار بدار الثقافة الإنجيلية بمعرض الكتاب

تشارك دار الثقافة للنشر التابعة للهيئة الإنجيلية بمصر، بفعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب بعدد من الإصدارات يتخطى عددها لهذا العام أكثر من 300 إصدار.وصدر حديثًا عن دار الثقافة الإنجيلية كتاب جديد مترجم يحمل اسم "تاريج المسيحية" للدكتور القس مايكل باركر وترجمة ماريانا كتكوت، كما صدر للدار كتاب "عصر التحولات"، ويعد هذا الكتاب آخر مؤلفات الدكتور القس مكرم نجيب الراعي الإكرامي للكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة.كما تقدم الثقافة الإنجيلية أيضًا حديثًا بفعاليات المعرض، كتاب "العقائد الإنجيلية من أفواه المصلحين"، والذي يسرد أهم التفاصيل عن رموز الإصلاح الديني في أوروبا.وتقام فعاليات هذه الدورة من المعرض خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في التجمع الخامس.وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من إفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان، شخصية عام المعرض.وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهى: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية - معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.