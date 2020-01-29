«معلم الأجيال» يعيد نشر إصدارات البابا شنودة الثالث

يشارك مركز معلم الأجيال البابا شنودة بمعرض الكتاب من خلال إعادة نشر وطباعة إصدارات الراحل قداسة البابا شنودة الثالث ليظل خالدًا بذاكرة الأقباط.وصدر حديثًا عن دار نشر مركز معلم الأجيال خلال العام الحالي موسوعة "اللاهوت المقارن" للراحل البابا شنودة، والتي تعد موسوعة تناقش القضايا اللاهوتية كمرجعية للباحثين الأقباط بكليات اللاهوت المسيحية، تم إعدادها من خلال المركز.كما يضم الجناح الخاص بمعلم الأجيال جميع إصدارات البابا شنودة من سلسلة كلمة منفعة، ويوثق على أسطوانات مسموعة غالبية عظاته الأسبوعية في مختلف الموضوعات الروحية.وتقام فعاليات هذه الدورة من المعرض خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في التجمع الخامس.وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من إفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان، شخصية عام المعرض.وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهى: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية - معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.