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رئيس التحرير التنفيذي
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الكرازة

دار الكتاب المقدس تقدم «الإنجيل» بروح شبابية بمعرض الكتاب

الأربعاء 29/يناير/2020 - 04:58 م
دار الكتاب المقدس
دار الكتاب المقدس
تريزة شنودة
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تعتبر دار الكتاب المقدس من أقدم دور النشر المسيحية المشاركة بمعرض الكتاب، حيث تشارك به للعام الـ30 على التوالي.

ويقول مارك ناروز، أحد مسئولى التنظيم بالدار، إن دار الكتاب المقدس هذا العام لديها عديد من الإصدارات الجديدة التي تواكب العصر الحالي من إصدارات الأناجيل، مؤكدًا أن هناك إصدارين جديدين خلال العام الحالي.

وأشار "ناروز" إلى أن دار الكتاب المقدس أصدرت خلال العام الحالي بمعرض الكتاب إصدارات تخص الشباب والأطفال، حيث قدمت الكتاب المقدس بالعهد الجديد مصور للشباب لتشجيعهم على الانتظام بدراسة الإنجيل، كما قدمت قصص العهد القديم للأطفال مصورة بالعامية لأول مرة لتعريف الأطفال بقصص وشخصيات الكتاب المقدس.

وأوضح أن دار الكتاب المقدس بمناسبة مرور 30 عامًا على مشاركتها بفعاليات معرض الكتاب تقدم خصومات تصل إلى 50% لزوار المعرض وجناحها به، لتشجيعهم على قراءة ودراسة الكتاب المقدس لجميع الفئات العمرية من شباب وأطفال والأسرة بشكل عام.

ويعتبر هذا الكتاب من الإصدارات الأكثر مبيعًا بالدار خلال الأيام الأولى بالمعرض، نظرًا لاهتمامه بموضوع التصوف بالمسيحية.

وتقام فعاليات هذه الدورة من المعرض خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في التجمع الخامس.

وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من إفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان، شخصية عام المعرض.

وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهى: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية - معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.

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