«التراث العربي المسيحي» أحدث دوريات «الثقافي الفرنسيسكاني» بمعرض الكتاب

قال الأب ميلاد شحاتة إن المركز الثقافي الفرنسيسكاني التابع للرهبنة الفرنسيسكانية الكاثوليكية يشارك بجناح خاص بمعرض الكتاب بقاعة "3"، وهناك إصدارات عديدة مترجمة صادرة عن المركز بالعديد من اللغات.وأوضح شحاتة لـ"الدستور"، أن أحدث الإصدارات المشاركة بالمعرض كتب "الطقوس الجنائزية عند الأقباط"، وكتاب "الشهداء الفرنسيسكان الأوائل" المترجم عن الراهب مينا حنا الفرنسيسكاني والقديس فرنسيس والسلطان للأب وديع الفرنسيسكاني، و"قراءة في التصوف الفرنسيسكاني"، بالإضافة لاول دورية صادرة عن المركز عن التراث العربي المسيحي.وأضاف أن دورية التراث العربي المسيحي ترصد تراث الأباء المسيحيين المكتوب باللغة العربية على مدار عدة عصور، كما هناك كتاب بحثي مترجم إلى اللغة الإيطالية عن الكنيسة الأرثوذكسية، مؤكدًا أن المركز الفرنسيسكاني يهتم بكل ما هو مختص بالكنائس بالعالم والشرق الأوسط غير مقتصرًا على الكنيسة الكاثوليكية.وتقام فعاليات هذه الدورة من المعرض خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في التجمع الخامس.وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من إفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان، شخصية عام المعرض.وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهى: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية - معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.