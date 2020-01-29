دار الإخوة الإنجيلية تشارك بمعرض الكتاب

تشارك دار الإخوة الإنجيلية بعدد من الإصدارات الجديدة بفعاليات معرض الكتاب.وقال صبحي بولس، مدير المبيعات بدار النشر، إن هناك عددًا من الإصدارات الجديدة خلال العام الحالي تتخطى الـ"15" إصدار جديد تخص الأسرة والطفل والشباب.وأشار "بولس"، لـ" الدستور"، إلى أن دار الإخوة تشارك منذ عدة سنوات بمعرض الكتاب، ولها أكثر من 350 إصدارًا تابعًا لها، من بينها تفسير كامل للكتاب المقدس، مضيفًا أن هناك إقبالًا كثيفًا على كتب الشخصيات الكتابية مثل موسى النبي ويوسف ودانيال.وأوضح أن هناك كتابًا جديدًا بعنوان "أدم وسفر التكوين بين الرمزية والتاريخية"، من أحدث الإصدار للقس عياد ظريف يناقش حقيقة الأقاويل عن أسطورية شخصية أدم بالكتاب المقدس، ويؤكد وجودها وتاريخية أحدث سفر التكوين بالعهد القديم بالكتاب المقدس.في السياق ذاته، قال القس عياد ظريف، لـ"الدستور" إن الكتاب هو رد على كل الأقاويل التي تدعو إلى أسطورية شخصية أدم ورمزية بعض قصص العهد القديم بسفر التكوين.وتقام فعاليات هذه الدورة من المعرض خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في التجمع الخامس.وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من إفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان، شخصية عام المعرض.وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهى: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية - معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.