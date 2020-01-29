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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إحباط بيع 140 طن سمك فاسد في بني سويف

الأربعاء 29/يناير/2020 - 04:32 م
جريدة الدستور
عمرو المزيدي
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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط كل أشكال جرائم الغش التجارى.

وأسفرت جهود تلك الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة الوسطى (بمحافظة بنى سويف) وأربعة سيارات ثلاجة لحيازتهم (140,850) طن (أسماك ماكريل) غير صالحة للاستهلاك الآدمى لانتهاء تاريخ صلاحيتها معبأة داخل عبوات ملصقة عليها استيكرات تفيد مد فتر صلاحيتها وتغيير بلد المنشأ.. بالإضافة إلى كميات كبيرة من الاستيكرات والعبوات الفارغة المعدة لإعادة التعبئة، طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة الفنية من الجهات المعنية المرافقة للمأمورية.

يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

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