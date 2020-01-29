«وفد بني سويف» يطلق قافلة «نور حياة»

أعلن النائب بدوي النويشي وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ومساعد رئيس حزب الوفد لشئون المحليات، تنظيم قافلة طبية مجانية "نور حياة" تخصص رمد، برعاية صندوق تحيا مصر، يومي الخميس والجمعة القادمين، بمركز شباب اطواب، بمركز الواسطى، في محافظة بني سويف.يأتي ذلك في إطار مبادرة "نور حياة" لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار وتوفير العلاج لغير القادرين وإعداد أول قاعدة بيانات عن مشكلة ضعف وفقدان الإبصار بمصر للوصول بمصر خالية من الإعاقة البصرية التي يمكن تجنبها.