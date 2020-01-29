الاحتلال يعتقل فلسطينيين من باحات الأقصى

اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، شابين فلسطينيين، من باحات المسجد الأقصى المبارك، بمدينة القدس المحتلة، بزعم حيازتهما سكينًا، ومحاولتهما تنفيذ عملية طعن.وأوضحت شرطة الاحتلال إنه تم نقل الشابين الفلسطينيين للتحقيق معهما، حسبما نشر موقع «واللا» الإسرائيلي.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مؤتمر صحفي مشترك، أمس الثلاثاء، مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، خطته المقترحة للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.من جانبه، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبومازن"، في كلمة له، أمس، إن الأولوية الآن لجبهة المقاومة لإسقاط المخططات الإسرائيلية، مؤكدًا أن خطة السلام الأمريكية لن تمر، وأن الفلسطينيين لن يقبلوا سوى بدولة فلسطينية عاصمتها القدس.