عاشور يضع حجر أساس نادي المحامين الرياضي.. الإثنين

يستعد سامح عاشور نقيب المحامين، لوضع حجر الأساس لنادي المحامين الرياضي والاجتماعي، بمدينة القاهرة الجديدة، يوم الإثنين المقبل، في تمام الساعة 12 ظهرًا، وذلك بحضور الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.يشار إلى أن قطعة رقم 6 بمنطقة اللوتس الجنوبية بالقاهرة الجديدة، والمقدرة مساحتها خمسة أفدنة تقريبًا، خصصت للنقابة في وقت سابق لإنشاء نادٍ عليها، كما انتهى المكتب الاستشاري للنقابة من التصميمات الخاصة بالمشروع الذي يتولى تنفيذه الشركة الهندسية التابعة لوزارة الإنتاج الحربي.وضع نقيب المحامين اليوم الأربعاء، حجر أساس أكاديمية المحاماة بمدينة النقيب محمود بسيوني السكانية للمحامين، بالسادس من أكتوبر، بحضور رئيس مجلس النواب.