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الأربعاء 29 يناير 2020 الموافق 04 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

أحمد سويلم يلقي قصيدة «الأجراس» بمعرض الكتاب

الأربعاء 29/يناير/2020 - 04:19 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
رضوي عبدالغني-أريج الجيار
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ألقى الشاعر أحمد سويلم قصيدة "الأجراس"، ضمن فعاليات اللقاء الشعري، بقاعة الشعر ببلازا 1، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته 51.

ولاقت القصيدة استجابة كبيرة من قبل الحضور، الذين حرصوا على حضور اللقاء الشعري أحمد سويلم.

ومن كلمات القصيدة: دقات خطانا فوق الأرض أجراس.. أجراس.. أجراس
جرس يوم الميلاد، وجرس يوم الموت، وما بينهما أشجار تتدلى، منها آلاف الأجراس، تنبئنا بسراب الوقت، تنبئنا أن اللحن الباقي صمت، وإن الخطو المنتظر بأقصى الدرب يترصدنا بالفوت".

وتقام فعاليات هذه الدورة من المعرض خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في التجمع الخامس بالقاهرة.

وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من إفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.

وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية - معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.
أحمد سويلم يلقي قصيدة «الأجراس» بمعرض الكتاب
أحمد سويلم يلقي قصيدة «الأجراس» بمعرض الكتاب
أحمد سويلم يلقي قصيدة «الأجراس» بمعرض الكتاب
أحمد سويلم يلقي قصيدة «الأجراس» بمعرض الكتاب

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