«المسيح» يتصدر المبيعات في لجنة خلاص النفوس

يتزايد الإقبال على جناح لجنة خلاص النفوس؛ من قبل الزوار من أجل شراء كتاب "حياة وتعاليم ومعجزات السيد المسيح".وقال ميلاد عدلي؛ المسئول عن جناح لجنة خلاص النفوس؛ إن الإقبال يتزايد على شراء كتاب السيد المسيح بشكل جيد.وأضاف ميلاد، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن جناح لجنة خلاص النفوس يضم مختلف الكتب في كل التخصصات؛ وليست دينية فقط.