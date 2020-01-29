الخارجية الليبية: أردوغان لا يلتزم بوقف إطلاق النار في ليبيا

قال مالك الشريف مدير الإعلام بوزارة الخارجية الليبية، إن جلسة مجلس الأمن حول ليبيا المزمع عقدها مخصصة لوقف إطلاق النار، وهو الوضع القائم دون الحاجه لجلسة مجلس الأمن، بعد أن أقر القائد العام للقوات المسلحة الليبية بوقف إطلاق النار منذ ثلاثة أسابيع.وأكد خلال حواره لفضائية "إكسترا نيوز"، أن اردوغان لا يلتزم ببنود الاتفاقية بوقف إطلاق النار، ويستمر فى إرسال جنوده إلى مطار طرابلس، حتى اليوم ومن المتوقع حدوث خرق لوقف إطلاق نار فى أى لحظة، ولن تسمح القوات المسلحة بذلك، مضيفا أن جلسة مجلس الأمن تناقش المقترح البريطانى الخاص بتشكيل لجنة دولية تشرف على قرار وقف إطلاق النار فى ليبيا.ويعقد مجلس الأمن الدولى اجتماعا اليوم، لمناقشة مسودة قرار قدمته بريطانيا للمجلس من أجل «وقف إطلاق النار» فى ليبيا.