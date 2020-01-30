أبوالغيط: أبلغت مبارك بالمؤامرة بعد أحداث 11 سبتمبر

تحدث أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية عن العلاقات المصرية الأمريكية، في العِقد الماضي، وكيف كانت الولايات المتحدة تسعى لتحقيق انفتاح في مسار السياسة الداخلية المصرية.وقال «أبوالغيط»، خلال ندوة له بمعرض الكتاب، متحدثًا عن شهادته للتاريخ والتي جمعها في كتابه «شهادتي»، إن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تسعى لتحقيق انفتاح في مسار السياسة الداخلية المصرية لإقناع مصر والحكم في مصر لإحداث تغييرات رئيسية، وسواء اتفقنا أو اختلفنا فهذه حقيقة.وأضاف أن الولايات المتحدة قررت استخدام أموال المعونة الاقتصادية الأمريكية لمصر للترويج لفكرة التغيير السياسي في مصر، كما استخدمت ٤ منظمات لتحقيق هذا الهدف، بدأت بتأمين ٢٥ مليون دولار ابتداء من ٢٠٠٤ سنويا لتحقيق هذه الأهداف، وانتهى الحال في ٢٠٠٦ بأن رفعت المبلغ إلى ٥٠ مليون دولار، وذلك للترويج في مسائل محددة تحقق التغيير السياسي الداخلي في مصر وفي هذا السياق.وتابع: «بدأت في تدريب ناس معروفة للأجهزة المصرية وموثقة في الكتاب، وقتها قولت للرئيس مبارك شخصيا هناك مبلغ ٢٥٠ مليون جنيه سنوي ينفق في السوق المصري للترويج لسوق التغيير بمنهج أمريكي وكان هناك معهدين للترويج لفكرهم وقالوا نصا (هتتغيروا رضيتوا ام لم ترضوا وهنغيركوا)، ويعود ذلك لفكرة ١١ سبتمبر ٢٠٠١ عند ضرب مركز التجارة العالمي وقالوا العالم الإسلامي يمثل لنا مشكلة وعلينا أن نغير عقل المسلمين وأخذهم في اتجاه آخر».أوضح أن رئيس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف ذهب إلى واشنطن في مايو ٢٠٠٥، والتقى بالرئيس بوش الابن، والذي قال له افتحوا العملية السياسية في مصر واشركوا جماعة الإخوان مع تأكيده وقتها اقتناع الإدارة الامريكية بأن الجماعة تقف وراء الجماعة الإرهابية.وتابع «أبوالغيط» معلقًا على موقف الرئيس الأمريكي، حيث تساءل «منين بتقولوا اشركوهم ومنين بتقولوا إرهابيين».وأكد أنه عندما كان وزير خارجية أحال برقيات تتحدث عن أسماء يتم تدريبها خارج مصر، للمسؤولين وتم التعامل معها، معربًا ان اطمئنانه بأإدارة الدولة المصرية للملفات المختلفة.وأوضح أن هناك تخصصات رائعة في مصر للتصدي لأي شيء حتى في الصحة، واثقا في إدارة مصر لحماية الشعب من فيروس «كورونا».وشدد «أبوالغيط» على عدم التأثر بما يحدث في المنطقة للعبث في أمن مصر، مضيفًا «لا نستطيع أن نعيد ما يتم هدمه اذا حدث، فمصر تنتج يوميا ما بين ٤٠٠ إلى ٥٠٠ مليون رغيف عيش، لازم نحسبها».وروى «أبوالغيط» جزءًا من رؤيته للوضع الحالي قائلا: «عشت في السياسية الخارجية عقود وعقود قراءتي للوضع الإقليمي أنه كان في حرب باردة في العالم انتهت ١٩٩١ مكنت قوة من القوى التي كانت موجودة في العالم وقتها من أن تنتشر في أنحاء من الأرض، ولديها استعداد أن تقول لأقوى الدول هذا هو منهجك هذه هى أمريكا، هذه القوة العائلة حتى الآن مسيطرة ومهيمنة».وأشار «أبوالغيط» إلى أحداث في ١١ سبتمبر ٢٠٠١، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة ضُربت في عقر دارها ضربة أذهلتها وكان هناك الكثير من الكتابات الأمريكية تتحدث عن من هو العدو الجديد، العدو السابق كان الاتحاد السوفيتي والشيوعية، من وجهة نظرهم لابد أن يكون في عدو.وأضاف: «لو تحدثنا عن القوى الأخرى التي أصبحت تجابه أمريكا، هي الصين فقد أصبحت قوة هائلة وأصبحت تمثل للولايات المتحدة قلق كامل، رغم أن هناك تبادل تجاري بينهم، ولكن بدأت أمريكا تتجه نحو شرق آسيا والمحيط الهندي والهادي وهذا بُعد جديد بعد ٢٠٠١، ومع ذلك كله عادت روسيا لتلعب دور فأصبح امام أمريكا، روسيا والصين وثروات الخليج وإيران.