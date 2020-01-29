إيبارشية بني سويف تطلق مؤتمر الخدام الأول في 2020

تطلق إيبارشية بني سويف بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، يوم 4 فبراير المقبل، فعاليات مؤتمر الخدام الأول بعام 2020، وذلك في بيت البطل بالعبور.ويحمل المؤتمر الروحى لخدام بني سويف شعار "لكي يكون الإنسان كاملًا"، وذلك تحت رعاية الأنبا غبريال أسقف بني سويف.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية خلال شهر فبراير المقبل لبدء صوم يونان المقدس، والذي يصومه الأقباط على مدار ثلاثة أيام، ثم يعقبه بعد فترة أسبوعين الصوم الكبير المقدس، والذي يستمر على مدار 55 يومًا ينقطع فيهم الأقباط عن أي أطعمة غير نباتية، وينتهي هذا الصوم باحتفالات عيد القيامة المجيد.