10 بطاركة أخرجهم دير الأنبا انطونيوس لرئاسة الكنيسة

يحتفل دير القديس العظيم الأنبا أنطونيوس للرهبان الاقباط الأرثوذكس بالبحر الأحمر، غدًا الخميس بعشية عيد القديس الأنبا أنطونيوس.وأخرج دير القديس العظيم الانبا انطونيوس، 10 من بطاركة الكنيسة القبطية الارثذوكسية- بحسب موقع الأنبا تكلا المتخصص في العلوم الكنسية، وفيما يلي قائمة بالبطاركة الذي خرجوا من دير القديس أنطونيوس أب الرهبان بمصر:أولا البابا غبريال السادس رقم 91 في عداد بطاركة الكنيسة المصرية (1466 - 1474 م.)ثانيا البابا يوحنا الخامس عشر رقم 99 في عداد بطاركة الكنيسة المصرية (1619 - 1629 م.)ثالثا البابا مرقس السادس رقم 101 في عداد بطاركة الكنيسة المصرية (1646 - 1656 م.)رابعا البابا يوحنا السادس عشر رقم 103 في عداد بطاركة الكنيسة المصرية (1676 - 1718 م.)خامسا البابا بطرس السادس رقم 104 في عداد بطاركة الكنيسة المصرية (1718 - 1726 م.)سادسا البابا يوحنا السابع عشر رقم 105 في عداد بطاركة الكنيسة المصرية (1727 - 1745 م.)سابعا البابا يوحنا الثامن عشر رقم 107 في عداد بطاركة الكنيسة المصرية (1769 - 1796 م.)ثامنا البابا مرقس الثامن رقم 108 في عداد بطاركة الكنيسة المصرية (1769 - 1809 م.)تاسعا البابا كيرلس الرابع رقم 110 في عداد بطاركة الكنيسة المصرية (1853 - 1862 م.)عاشرا البابا يوساب الثاني رقم 115 في عداد بطاركة الكنيسة المصرية (1946 - 1956 م.)