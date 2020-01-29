رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 29 يناير 2020 الموافق 04 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أسوان لأفلام المرأة يمنح مرفت التلاوي جائزة «نوت» للإنجاز

الأربعاء 29/يناير/2020 - 04:05 م
مرفت التلاوي
مرفت التلاوي
حسين الجندي
طباعة
استحدثت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، جائزة تقديرية في مجال قضايا المرأة، تحمل اسم "جائزة نوت للإنجاز"، على أن تكون الجائزة ذات صبغة دولية، ويتم منحها سنويا لشخصية كان لها إسهام كبير في مواجهة المشاكل والتحديات التي تواجه المرأة.

واختارت إدارة المهرجان السفيرة ميرفت التلاوي، لتكون أول سيدة تحصل على الجائزة نظرا لإسهاماتها الكبيرة في مجال قضايا المرأة على المستويين المحلي والدولي، فعلى المستوى الدولي تبنت اقتراح الإعلان العالمي الصادر عن الأمم المتحدة عام 1974، والذي أعطى حماية خاصة للنساء والأطفال في أوقات الحروب والنزاعات المسلحة.

كما تولت رئاسة المؤتمر الذي أصدر إعلان الأمم المتحدة حول مكافحة العنف ضد المرأة عام 1992، وعلى المستوى المحلي ساهمت خلال عملها كوزيرة للتأمينات والشؤون الاجتماعية، في تخصيص خط ائتمان لتسهيل حصول المرأة الريفية والفقيرة، على القروض المالية من بنك ناصر الاجتماعي، وإصدار بطاقات تحقيق شخصية للنساء الفقيرات مما يسهل حصولهن على العديد من الخدمات.

وخلال مسيرتها المهنية الطويلة التي تمتد لأكثر من 40 سنة،شغلت السفيرة مرفت التلاوي العديد من المناصب، حيث عملت سفيرة لمصر في اليابان والنمسا، كما شغلت منصب وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية من 1997 إلى 1999، والوكيل السابق للأمين العام للأمم المتحدة، والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الأسكوا)، منذ أوائل 2001 إلى 2007 كأول سيدة عربية تتولى هذا المنصب، كما تولت رئاسة المجلس القومي، والمديرة العامة لمنظمة المرأة العربية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مجلس أمناء مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يُكرّم "تلاوي"

منتدى نوت يحتفي بـ"التاء المربوطة" في مهرجان أسوان لأفلام المرأة

مايا مرسي: سيدات مصر لهن دور هام في التصدي لمحاولات تفتيت مصر

"10 أيام قبل الزفة" يحصد جائزة لجنة التحكيم في مهرجان أسوان الدولي

موضوعات متعلقة

منذ يوم

حبس مجدى عبدالغنى 3 سنوات وتغريمه 300 ألف جنيه

منذ أقل من ساعتين

«قطريون في المنفي».. ما لا تجرؤ الجزيرة على عرضه

منذ حوالي 5 ساعات

رمزي الرميح: أردوغان يواصل جرائمه بإرسال جنوده إلى طرابلس

منذ 38 دقيقة

رابط بوابة وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 محافظة الجيزه

الصور

image description

رئيس الوزراء يتفقد الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

ورشة تدريبية «لميسرى الابتكار» بأسوان (صور)

image description

انطلاق مؤتمر تجديد الخطاب الدينى

image description

بـ«صندوق الورنيش».. مسن يسعى وراء رزقه بأسوان

image description

تأجيل محاكمة المتهمين بحريق خط بترول إيتاي البارود

الأكثر قراءة

موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظة القاهرة

الباز لشيخ الأزهر: «لم تكرم عثمان الخشت فى دارك»

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 بالاسكندرية برقم الجلوس

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية 2020 برقم الجلوس

إنفوجراف

image description

ما هو البلاغ الكاذب.. وما عقوبته؟ (انفوجراف)

image description

مصر تحقق تقدمًا ملحوظًا بمؤشر التنافسية العالمى 2019 (إنفوجراف)

image description

مشاهير أصيبوا بالزهايمر فى آخر أيام حياتهم.. (انفوجراف)

image description

كيفية ومزايا الالتحاق بمعهد معاونى الأمن (انفوجراف)

أيام زمان

أسرار النشيد الوطني لمصر.. «عبد الناصر رفض كلمة الله أكبر لسبب غريب»

سر قرار أم كلثوم اعتزال الفن بعد ثورة يوليو.. «شخصية مهمة أمرتها بالتراجع»

اعترافات أول محامية في تاريخ مصر.. «كنت بلمع حذاء زوجي»

لعبة الحظ.. هكذا حصلت ليلى مراد على البراءة من العمالة لإسرائيل

نجم الساعة

أسرار النشيد الوطني لمصر.. «عبد الناصر رفض كلمة الله أكبر لسبب غريب»

الصحة

انطلاق المؤتمر السنوي الـ9 لجمعية النيل للأمراض الصدرية..غدا

حمية «الكيتو» مفيدة على فترات قصيرة وضارة على المدى الطويل

بجراحات الأنف.. النساء قد يظهرن أصغر عمرًا

6 إرشادات لحماية طفلك من فيروس «كورونا»

منوعات

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 محافظة الجيزة برقم الجلوس

رابط بوابة وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 محافظة الجيزه

رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظة الجيزه

دراسة: أمريكا تواجه كارثة بيئية بسبب تخزين النفايات النووية

مقالات الرأي
منى رجب
ضرورة تجديد الخطاب الدينى
د.مينا بديع عبدالملك
مواقف رائعة من بطريرك منقاد بروح الله
مؤمن المحمدي
عربى أصيل
ثروت الخرباوي
رسالة إلى الجيش المصرى
المزيد

الثقافة

«كن مع الفائزين».. كتاب جديد لعادل الحلبي عن دار النخبة

الأوبرا تحيي الذكرى الـ45 لرحيل كوكب الشرق.. الجمعة

تكريم شخصيات عربية فى مؤتمر الثقافة والإبداع الخامس

120 فنانا يواصلون الإبداع فى صالون مصر الدولى للفنون بالغردقة