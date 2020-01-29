أسوان لأفلام المرأة يمنح مرفت التلاوي جائزة «نوت» للإنجاز

استحدثت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، جائزة تقديرية في مجال قضايا المرأة، تحمل اسم "جائزة نوت للإنجاز"، على أن تكون الجائزة ذات صبغة دولية، ويتم منحها سنويا لشخصية كان لها إسهام كبير في مواجهة المشاكل والتحديات التي تواجه المرأة.واختارت إدارة المهرجان السفيرة ميرفت التلاوي، لتكون أول سيدة تحصل على الجائزة نظرا لإسهاماتها الكبيرة في مجال قضايا المرأة على المستويين المحلي والدولي، فعلى المستوى الدولي تبنت اقتراح الإعلان العالمي الصادر عن الأمم المتحدة عام 1974، والذي أعطى حماية خاصة للنساء والأطفال في أوقات الحروب والنزاعات المسلحة.كما تولت رئاسة المؤتمر الذي أصدر إعلان الأمم المتحدة حول مكافحة العنف ضد المرأة عام 1992، وعلى المستوى المحلي ساهمت خلال عملها كوزيرة للتأمينات والشؤون الاجتماعية، في تخصيص خط ائتمان لتسهيل حصول المرأة الريفية والفقيرة، على القروض المالية من بنك ناصر الاجتماعي، وإصدار بطاقات تحقيق شخصية للنساء الفقيرات مما يسهل حصولهن على العديد من الخدمات.وخلال مسيرتها المهنية الطويلة التي تمتد لأكثر من 40 سنة،شغلت السفيرة مرفت التلاوي العديد من المناصب، حيث عملت سفيرة لمصر في اليابان والنمسا، كما شغلت منصب وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية من 1997 إلى 1999، والوكيل السابق للأمين العام للأمم المتحدة، والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الأسكوا)، منذ أوائل 2001 إلى 2007 كأول سيدة عربية تتولى هذا المنصب، كما تولت رئاسة المجلس القومي، والمديرة العامة لمنظمة المرأة العربية.