كلمة السر.. أحدث الفعاليات التوعوية لمناهضة العنف ضد المرأة

عرض مكتب شكاوى المرأة المجلس القومي للمرأة، أمس، مسرحية توعوية بعنوان "كلمة السر" للتوعية بأخطر قضايا العنف ضد المرأة بمركز شباب متبول بمحافظة كفر الشيخ، بحضور الدكتورة هدى الطنباري مقررة فرع المجلس بالمحافظة.تضمنت المسرحية مشاهد تمثيلية عن قضايا الزواج المبكر، وختان الإناث والمرأة المعيلة، والتحرش وإدمان المخدرات، وتفاعل الجمهور مع العرض، من خلال المشاركة التفاعلية وتقديم مقترحاتهم.وتم الإعلان عن الخط المختصر لمكتب شكاوى المرأة 15115، وخط نجدة الطفل 16000 كأحد المصادر المجتمعية الأساسية المقدمة لمختلف أنواع الدعم، وتم التوعية بأهمية الشمول المالي وأهمية محفظة الهاتف المحمول في الفترة القادمة.