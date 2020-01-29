المشدد 3 سنوات لتاجر حشيش فى منشأة ناصر

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، حدادًا بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه، في حيازة مخدر الحشيش، المخدر بقصد الاتجار بدائرة قسم منشاة ناصر.كان قسم شرطة منشأة ناصر ألقى القبض على المتهم "حسين.ك" حداد، وبتفتيشه عثر بحوزته على حاوية بلاستيكية عثر بداخلها على 8 قطع كبيرة الحجم من مادة بنية داكنة اللون تشبه في كونها جوهر الحشيش المخدر، ومبلغ مالي وهاتف محمول.وبمواجهة المتهم بما تم ضبطه بحوزته اعترف بحيازة وإحراز المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته، والهاتف المحمول لتسهيل التواصل مع العملاء.وواجهت النيابة المتهم واعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الربح غير المشروع وتحرر المحضر اللازم.