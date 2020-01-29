رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظة الجيزه
الأربعاء 29/يناير/2020 - 04:01 م
الدستورطباعة
يقدم موقع "الدستور" لأبنائه الطلاب رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظة الجيزة عقب إعلانها أعتماد النتيجة رسميًا من جانب محافظ الجيزة أحمد راشد مساء أمس، ويمكن للطلاب الحصول على نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظة الجيزة عقب الدخول على الرابط gizaedu.gov.eg.
وادخال رقم الجلوس واسم المديرية والحصول على النتيجة.
رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظة الجيزه
واعتمد محافظ الجيزة، مساء أمس، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول بمرحلة التعليم الأساسي للشهادة الإعدادية للعام2019 2020، والتي تقدم لها 149016 طالبا وطالبة، حضر منهم 148003، وبلغ عدد الناجحين 107.781 ألف طالب وطالبة.
رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظة الجيزه
وحصلت إدارة الهرم على المركز الأول بنسبة 81.97%، وحصلت أكتوبر التعليمية على المركز الثاني بنسبة 81.38 %، فيما حصلت إدارة الشيخ زايد التعليمية على المركز الثالث بنسبة 79.76%.
رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظة الجيزه
وبلغت نسبة نجاح إمتحانات الإعدادية للصم وضعاف السمع 77.72% حيث بلغت نسبة النجاح في مادتي اللغة العربية والدارسات ١100%، فيما بلغت نسبة النجاح بنتيجة الإعدادية للمكفوفين 76.92%، حيث كانت نسبة النجاح في مادة الدراسات100% ومادتي الرياضيات واللغة الأجنبية 96.15%.
gizaedu.gov.eg هو الرابط الرسمي لمديرية التربية والتعليم في الجيزة للحصول على نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظة الجيزه، مع تمنياتنا لكافة الطلاب بالنجاح والتوفيق في الشهادة الاعدادية
وادخال رقم الجلوس واسم المديرية والحصول على النتيجة.
رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظة الجيزه
واعتمد محافظ الجيزة، مساء أمس، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول بمرحلة التعليم الأساسي للشهادة الإعدادية للعام2019 2020، والتي تقدم لها 149016 طالبا وطالبة، حضر منهم 148003، وبلغ عدد الناجحين 107.781 ألف طالب وطالبة.
رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظة الجيزه
وحصلت إدارة الهرم على المركز الأول بنسبة 81.97%، وحصلت أكتوبر التعليمية على المركز الثاني بنسبة 81.38 %، فيما حصلت إدارة الشيخ زايد التعليمية على المركز الثالث بنسبة 79.76%.
رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظة الجيزه
وبلغت نسبة نجاح إمتحانات الإعدادية للصم وضعاف السمع 77.72% حيث بلغت نسبة النجاح في مادتي اللغة العربية والدارسات ١100%، فيما بلغت نسبة النجاح بنتيجة الإعدادية للمكفوفين 76.92%، حيث كانت نسبة النجاح في مادة الدراسات100% ومادتي الرياضيات واللغة الأجنبية 96.15%.
gizaedu.gov.eg هو الرابط الرسمي لمديرية التربية والتعليم في الجيزة للحصول على نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظة الجيزه، مع تمنياتنا لكافة الطلاب بالنجاح والتوفيق في الشهادة الاعدادية