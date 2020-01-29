«توتو عضلات».. قصة تحارب التنمر داخل معرض الكتاب

يوجد داخل جناح الكتاب التعليمي بمعرض الكتاب الكثير من قصص الأطفال التي تهدف إلى الموضوعات الإنسانية، وعلى سبيل المثال يقبل أولياء أمور الأطفال على قصة تسمى "توتو عضلات"، وتدور أحداث هذه القصة حول شاب يسمى "توتو عضلات" يتنمر على زملائه، بالإضافة إلى أنه يستخدم القسوة والقوة معهم، إلا أن أسرته تنهاه عن فعل هذا الأمر.وتستكمل القصة أن والدة "توتو عضلات" تقدم النصيحة لابنها بأن هذا خطأ كبير ولا يحبه الله، وحثته على التعامل مع أصدقائه بطريقة لطيفة.ويتوافد كثير من أولياء الأمور على الجناح التعليمي بمعرض الكتاب؛ وذلك لشراء قصص الأطفال والكتب الخارجية.وتقام فعاليات هذه الدورة من المعرض خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في التجمع الخامس بالقاهرة.وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من إفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية - معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.