صفقة «فودافون» ترفع أسهم المصرية الاتصالات لـ20%

شهد سهم الشركة المصرية للاتصالات، ارتفاعا ملحوظا خلال اليومين الماضيين بنسبة وصلت إلى 20%؜، ووصل سعره خلال بعد نهاية جلسة اليوم الأربعاء، إلى مستوى 11.20 قرشًا بزيادة نسبتها 10% وسط توقعات بزيادة تلك النسبة وانتعاش حركة التداول خلال الأسبوع الجاري.كما شهد السهم أيضًا ارتفاعا بنسبة 10% خلال جلسة أمس ووصل سعر السهم إلى سعر 10.57 قرشًا، وتم إغلاق الجلسة على سعر 10.20 قرشًا بزيادة 6%، وجاءت تلك الزيادة في أعقاب الإعلان عن الاستحواذ المرتقب لشركة الاتصالات السعودية "STC" على حصة فودافون العالمية البالغة 55% في شركة فودافون مصر وتمتلك المصرية للاتصالات الحصة الباقية والبالغة 45%.كانت شركة" فودافون" العالمية أعلنت عن تفاصيل صفقة بيع حصتها في شركة "فودافون" مصر، لمجموعة الاتصالات السعودية "STC" والبالغة نحو 55% حيث تم توقيع مذكرة تفاهم لبدء إجراءات عملية البيع والتخارج في صفقة تبلغ قيمتها نحو 2.392 مليار دولار.وأكدت الشركة المصرية للاتصالات، في بيان للبورصة اليوم أنها تتابع عن كثب إجراءات بيع "فودافون" العالمية، حصتها بشركة "فودافون" مصر لشركة الاتصالات السعودية، لدراسة البدائل المتاحة أمام الشركة المصرية للاتصالات، للتعامل مع استثماراتها في شركة "فودافون" مصر، في ضوء حقوق الشركة المصرية للاتصالات، وفقا لاتفاقية المساهمين، وفي ضوء الشكل النهائي لعملية الاستحواذ المزمعة.وقالت شركة "STC" السعودية، إن إجمالي تقييم شركة "فودافون" مصر يبلغ 4.35 مليار دولار بما يعادل 16.312 مليار ريال سعودي، مضيفة أنها اتفقت مع شركة "فودافون" العالمية، على شراء حصتها البالغة 55% في شركة "فودافون" مصر، مقابل 2.392 مليار دولار تعادل 8.970 مليار ريال سعودي، على أن يتم تحديد المقابل المالي النهائي عند التوقيع على الاتفاقيات النهائية.وتعتزم "فودافون" العالمية والشركة السعودية للاتصالات، حال الانتهاء من الصفقة الدخول في اتفاقية شراكة طويلة الأجل في السوق المصري؛ تشمل العديد من الفوائد المتبادلة أهمها الاستمرار في استخدام علامة "فودافون" التجارية، واتفاقيات التجوال المتميزة، والاستفادة من الأسعار واتفاقيات المشتريات المركزية لشركة "فودافون" العالمية، ومجموعة من الخدمات الأخرى، وتضمن هذه الاتفاقية لـ"فودافون" مصر الاستمرار في تقديم منتجات وحلول تكنولوجية مبتكرة لعملائها في قطاعي الشركات والأفراد.