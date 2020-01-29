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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

رجال الأعمال: تنظم زيارة لأوكرانيا لبحث سبل التعاون التكنولوجي

الأربعاء 29/يناير/2020 - 03:50 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
أسماء إبراهيم
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قال المهندس جمال العجيزي عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الجمعية تنظم زيارة عمل للعاصمة كييف بأوكرانيا في شهر أبريل المقبل، لبحث فرص التعاون المشترك بين رجال الأعمال المصريين والأكرانيين.

وأضاف "العجيزي" خلال اجتماع جمعية رجال الأعمال، أن مصر تسعى لزيادة الاستثمارات الأوكرانية بها، ومحاولة الاستفادة من التجربة الأوكرانية في دعم مشاريع المدن الجديدة، بالإضافة إلى مشاريع التحول الرقمي.

وأكد عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن ما يشهده قطاع التكنولوجيا في مصر من نمو وتطور كبير خلال السنوات الماضية يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وخاصة الأوكرانية لتصبح مصر بوابة لدخول صناعات تكنولوجيا المعلومات الأجنبية إلى أسواق أفريقيا والشرق الأوسط.

وأشار أن فرص التعاون بين مصر وأوكرانيا تشمل الاستفادة من التطور الكبير لقطاع تكنولوجيا المعلومات بين البلدين في التجمعات الصناعية والمناطق التكنولوجية من حيث نقل الخبرة في الإدارة والتسويق بجانب مشاريع الرقمنة وتطبيقات المدن الذكية، وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بجانب التجارة الإلكترونية مجالات الزراعة والصناعة.

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