توقيع مذكرات مصطفى الحفناوي بمعرض الكتاب (صور)

وقع الدكتور علي الحفناوي، اليوم الأربعاء، كتابه "تاريخيات مصرية" وكتاب "مذكرات د. مصطفي الحفناوي"، بجناح دار ميريت في صالة 2 - مربع A18.صدر كتاب المذكرات في 187 صفحة من القطع المتوسط بغلاف للفنان محمد ناجي الشناوي، وتكشف المذكرات الكثير من الأسرار عن خلفيات تأميم قناة السويس، وكواليس الأحداث التي دارت في عهد الرئيس عبد الناصر عام 1956م.وقال الحفناوي في تصريحات صحفية سابقة: إن كتاب المذكرات يتناول حدثا هاما في التاريخ المصري الحديث، وهو تأميم قناة السويس، فقد كان تأميم الشركة العالمية لقناة السويس، بصفتها أصلا شركة مساهمة مصرية، حدثا عالميا كاد يؤدي لقيام حرب نووية عالمية، حيث تآمرت كل من فرنسا وإنجلترا وإسرائيل لشن هجوم عسكري على مصر بنهاية عام 1956، مما دفع الاتحاد السوفيتي للتهديد بإلقاء قنابل نووية على كل من باريس ولندن.ويتحدث الكاتب عن قصة الحياة التي قادت فلاحا منذ كان طفلا فقيرا بقرية من قرى دلتا النيل إلى مدرجات السوربون في باريس مرورا بأرشيف شركة القناة بشارع أستورج في العاصمة الفرنسية، حتى يتمكن من اثبات حقوق وطنه القانونية في استعادة قناتها.