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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

مسئول بدار «تويا»: مبيعات «أصابع حبيبتي» وصلت لـ80%

الأربعاء 29/يناير/2020 - 03:46 م
جريدة الدستور
هاجر رضا
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أعلنت شيرين إبراهيم، إحدى مسئولي دار "تويا" للنشر والتوزيع، وصول نسبة المبيعات لرواية "أصابع حبيبتي" للكاتب أشرف عبد الشافي، إلى 80% من المبيعات.

وتابعت إبراهيم في تصريحات لـ"الدستور" قائلًة: "الرواية عليها إقبال كبير من قِبل زوّار المعرض بأعمارهم المتفاوتة، كما أن الدار بها عدة خصومات هائلة على الكتب والروايات"، مشيرة إلى أن هذه الخصومات وصلت إلى كتابين والثالث مجانًا، كما أن هناك ساعة في اليوم لمن يبتاع كتاب يحصل على الثاني مجانًا.

ومن أجواء الرواية نقرأ:
"أنا جابر عبد العظيم أحمد المنياوي، والمنياوي ليس جدي، لكنها قلة الحيلة مع شجرة العائلة القصيرة جدًا، إذ لم أعرف كيف أجعل اسمي رباعيًا إلا بإضافة المحافظة التي كنا نقيم في إحدى قرأها، أنا جابر، تراني تظنني كهلًا، هكذا تأكدتُ وأنا في العشرين من انطباعات الناس عني، فلم يُصادف أن قابلني شخص إلا وأضاف إلى عمري سنوات لم أعشها، وملامح متجهمة صارمة لم أقصدها، لا أعرف تاريخ ميلاد هذه الخطوط السوداء تحت عيني ولا متى ترهل صوتي وتكرمش جلدي؟ تراني بالبالطو- شتاءً وصيفًا- والعصا الأبنوس فتظنني قادمًا من القرن العشرين، وعلى جبهتي عرق المشاركة في ثورة 19".


وتقام فعاليات هذه الدورة من المعرض خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في التجمع الخامس بالقاهرة.

وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من أفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.

وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية -معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.
مسئول بدار «تويا»: مبيعات «أصابع حبيبتي» وصلت لـ80%
مسئول بدار «تويا»: مبيعات «أصابع حبيبتي» وصلت لـ80%
مسئول بدار «تويا»: مبيعات «أصابع حبيبتي» وصلت لـ80%
مسئول بدار «تويا»: مبيعات «أصابع حبيبتي» وصلت لـ80%
مسئول بدار «تويا»: مبيعات «أصابع حبيبتي» وصلت لـ80%
مسئول بدار «تويا»: مبيعات «أصابع حبيبتي» وصلت لـ80%
مسئول بدار «تويا»: مبيعات «أصابع حبيبتي» وصلت لـ80%
مسئول بدار «تويا»: مبيعات «أصابع حبيبتي» وصلت لـ80%

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