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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

فودافون: لن نغير العلامة التجارية بعد إتمام صفقة STC

الأربعاء 29/يناير/2020 - 03:45 م
فودافون
فودافون
طارق عتمان
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قال ألكسندر فرومان الرئيس التنفيذي لشركة "فودافون" مصر، إن الصفقة المحتملة بين "فودافون" العالمية وشركة الاتصالات السعودية "STC"، تؤكد على استقرار الاقتصاد المصري من ناحية، وثقة المستثمر السعودي به من ناحية أخرى.

وأضاف "فرومان" خلال المؤتمر الصحفي الذي تنظمه "فودافون" مصر الآن، أن قطاع الاتصالات والتكنولوجيا أصبح أحد أهم القطاعات الواعدة في السوق المصري، والتي تحتوي على فرص عديدة للنمو.

وأوضح "فرومان" أنه مع إتمام صفقة بيع الشركة، لشركة الاتصالات السعودية "STC" سيظل عملاء "فودافون" تحت نفس الشركة، وبنفس الاسم، والعلامة التجارية، وهذا يأتي وفقًا لاتفاقية التفاهم الموقعة بين الشركتين.

واتفقت شركة الاتصالات السعودية "STC" أن تحصل على حصة "فودافون" العالمية في شركة "فودافون" مصر مقابل 2.4 مليار دولار.

وأصدرت الشركتان بيانات منفصلة اليوم تؤكد فيها أنهما ينتظران باقي إجراءات الاستحواذ خلال الأشهر المقبلة تمهيدًا لإتمام الصفقة بنهاية يونيو المقبل على أن يتم تحديد مبلغ الاستحواذ النهائي وقتها، وبذلك تنهي شركة "فودافون" العالمية، تواجدها في سوق المحمول في مصر بعد 22 عامًا من افتتاح وحدتها.

وقالت شركة الاتصالات السعودية في بيان للبورصة السعودية، اليوم، إنها وقعت مذكرة تفاهم غير ملزمة مع "فودافون" لشراء 55 % من أسهم شركتها التابعة "فودافون" مصر بقيمة مبدئية 2.392 مليار دولار.

وأضافت الشركة السعودية، أن العمل بمذكرة التفاهم يبدأ من يوم الأربعاء ولمدة 75 يوما قابلة للتمديد، وتملك "فودافون" العالمية 55% من أسهم "فودافون" مصر، بينما تحوز المصرية للاتصالات النسبة الباقية.

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