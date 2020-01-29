أوامر للجيش الصيني بالإسهام في كسب المعركة ضد «كورونا»

أصدر الرئيس الصيني شي جين بينج اليوم الأربعاء أمرا لجيش الشعب الوطني الصيني بالمساهمة في جهود منع تفشي ومكافحة وباء الالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس "كورونا الجديد".جاء ذلك في توجيهات أصدرها الرئيس الصيني، الذي يشغل أيضا منصب الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس اللجنة العسكرية المركزية إلى جيش بلاده، حيث طالبه بإبقاء مهمته راسخة في الأذهان وتحمل مسؤوليته في الإسهام في كسب المعركة ضد وباء فيروس كورونا الجديد.وفي سياق منفصل.. أعلن مركز الحماية الصحية التابع لحكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة اليوم تأكد إصابة زوجين من "ووهان" في مقاطعة هوبي بوسط الصين بفيروس كورونا الجديد مما رفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالمنطقة إلى عشر حالات.وقالت تشوانغ شوك- كوان رئيس قسم الأمراض المعدية بالمركز: إن الحالتين المؤكدتين هما لامرأة (73عاما) ورجل (72 عاما)، كانا يعيشان في ووهان (مركز انتشار الفيروس) وقد وصلا إلى هونج كونج يوم 22 يناير لزيارة أقاربهم ودخل المستشفى اليوم التالي.وأضافت كوان أنه من بين الحالات العشر المؤكدة في هونج كونج، ثلاثة أزواج، جميهم كبار بالسن، معتبرة أن كبار السن من الممكن أن يكونوا أكثر عرضة لفيروس كورونا الجديد.وسجلت السلطات الصحية الصينية 132 حالة وفاة و5974 إصابة مؤكدة بالالتهاب الرئوي الناتج عن فيروس كورونا الجديد، وذلك حتى نهاية يوم أمس الثلاثاء.