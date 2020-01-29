تعاليم «المسكين» لـ الإكليريكية تثير الجدل عبر السوشيال ميديا

تجددت حالة من الجدل مؤخرًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن القمص متى المسكين، الأب الروحي الراحل لدير القديس مكاريوس الكبير للرهبان الأقباط الأرثوذكس، والشهير بدير "أبو مقار" بوادي النطرون.وتسبب في اشعال حالة الجدل نقطتين النقطة الأولى هي بعض أقوال القمص الراحل متى المسكين وتوغل أفكاره وتعاليمه للكلية الإكليريكية، والنقطة الثانية هي اتهامه بخيانة البابا الراحل شنودة الثالث، وتأييده لقرار تحديد الإقامة والذي وقعه الرئيس الأسبق مُحمد انور السادات، وذلك في خضم الازمة المتفاقمة بين البابا والرئيس والتي شهدتها السبعينيات.وعن أقوال القمص متى جاء القول الأبرز الذي دارت حوله الأزمة هو قوله: " المسيح وُلد بجسدنا، وصُلب بجسدنا، وتألم بجسدنا وقام وصعد بجسدنا، ولذلك نحن قائمون عن يمين العظمة الآن فيه".واستعان معارضي القمص متى المسكين، بمقطع فيديو للأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة، والمُشرف على إيبارشية ملبورن بأستراليا، رد فيه على جزئية توغل تعاليم القمص متى للكلية الإكليريكية، وكذلك يرد فيه على المقولة التي أثارت الجدل، وذلك في احد زياراته الرعوية إلى إيبارشية ملبورن.وقال الأنبا رافائيل، إنه بخصوص مقولة:"المسيح وُلد بجسدنا، وصُلب بجسدنا، وتألم بجسدنا وقام وصعد بجسدنا، ولذلك نحن قائمون عن يمين العظمة الآن فيه"، فقد جاءت نتيجة تأثر القمص متى باللاهوت الغربي البيزنطي، الممتلئ بالفلسفات، بينما اللاهوت القبطي هو لاهوت بسيط.وأشار إلى أن تلك المقولة لا تصح بشكل كامل لأنوهناك من يخطأ حاليًا ولا يصح أن نقول أنه يخطأ في السماء او عن يمين العظمة، موضحًا ان هناك فرق بين الطبيعة البشرية والأشخاص، فنحن كأشخاص موجودين هنا على الأرض حاليًا، ولا يوجد من يستطيع أن يقول أنه موجود في السماء وهو على الأرض إلا السيد المسيح وهو ما بينه جليًا في حديثه الفردي مع المُعلم اليهودي نيقوديموس.وعبر الأنبا رافائيل سريعًا حول "توغل أفكار وتابعي القمص متى للكلية الإكليريكية، مكتفيًا بقوله: "كل الحاجات دي محتاجة التصحيح بطريقة هادية".وعلى صعيد أخر، قام تابعي القمص متى بشن حملة لتصحيح الفكرة المتخذة عنه بخيانة البابا الراحل شنودة الثالث، وتأييده لقرار تحديد الإقامة والذي وقعه الرئيس الأسبق مُحمد انور السادات، وذلك في خضم الازمة المتفاقمة بين البابا والرئيس والتي شهدتها السبعينيات.وقاموا بنشر تسجيل صوتي لصلاة خاصة من القمص متى المسكين، بتاريخ 29 نوفمبر 1981، يصلي فيه للبابا الراحل شنودة الثالث ويطلب من الله لأجل عودة البابا إلى كرسيه في أقرب وقت.