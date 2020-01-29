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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

البورصة تنتهي من المراجعة الدورية نصف السنوية لمؤشرات السوق

الأربعاء 29/يناير/2020 - 03:32 م
محمد فريد
محمد فريد
اكرم عمران
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قررت إدارة البورصة المصرية اعتماد التعديلات التي أقرتها لجنة المؤشرات المنعقدة في إطار المراجعة الدورية نصف السنوية لمؤشرات السوق، على أن يتم العمل بها، الأحد المقبل الموافق 2 فبراير 2020.

وفي إطار أعمال المراجعة الدورية نصف السنوية لمؤشرات السوق، شهد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 وكذلك كل من مؤشر CAPPED 30 EGX، ومؤشر TR EGX30 اللذان يضمان نفس شركات مؤشر EGX30، استبعاد 3 شركات من الشركات غير المؤهلة وفقا للمنهجية الحالية، مقابل انضمام 3 شركات جديدة للمؤشر.

كما شهد مؤشر البورصة متساوي الأوزان EWI EGX50 استبعاد 7 شركات مقابل انضمام 7 شركات جديدة، أما مؤشر EGX100 فقد شهد خروج 12 شركة مقابل انضمام 12 شركة جديدة للمؤشر.

وتجري البورصة مراجعتين كل عام لمؤشراتها تنتهي الأولى في يناير، وتم بدء العمل بها أول فبراير عن الفترة 17 إلى 3112، وتنتهي المراجعة الثانية أخر يوليو، ويتم العمل بها بداية أغسطس عن الفترة 11 إلى 306، وترصد المراجعات التغير في قيم التداولات على الأسهم المقيدة ومعدل التداول الحر، وفقا لمنهجيات كل مؤشر، حيث تشمل المراجعة استبعاد الشركات غير المؤهلة، وإدراج الشركات التي تستوفي المعايير.

نتائج المراجعة نصف السنوية لمؤشر EGX30، مؤشر Capped EGX30، ومؤشر EGX30 TR.

شهد كل من مؤشر EGX30، ومؤشر CAPPED EGX30، ومؤشر TR EGX30 خروج 3 شركات من الشركات المكونة للمؤشر، مقابل انضمام 3 شركات جديدة.

الشركات التي انضمت للمؤشر، مجموعة "بورتو" القابضة، و"دايس" للملابس الجاهزة "جي بي أوتو"، فيما خرجت كل من النساجون الشرقيون، ومصرف أبوظبي الإسلامي والحديد والصلب المصرية.

نتائج المراجعة نصف السنوية لمؤشر البورصة المصرية متساوي األوزان EWI EGX50:

شهد مؤشر البورصة المصرية متساوى الأوزان EWI EGX50 خروج 7 شركات من الشركات
المكونة للمؤشر، حيث انضمت شركات فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات والعربية لإدارة الأصول المصرية للمشروعات السياحية، و"بيفت سلاب"، والمالية والصناعية المصرية والبنك المصري لتنمية الصادرات، والقناة للتوكيلات الملاحية، فيما خرجت شركات "دومتي" والكابلات الكهربائية وجنوب الوادي للأسمنت، وعامر جروب و"ايبكو"، والقاهرة للزيوت والسويس للأسمنت.

نتائج المراجعة نصف السنوية لمؤشر البورصة المصرية 100 EGX

شهد مؤشر البورصة المصرية الأنشط 100 شركة خروج 12 شركة من الشركات، حيث انضمت شركات
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات والشركة العربية لإدارة الأصول و"نيو داب"، والمجموعة المصرية العقارية، والنصر لتصنيع الحاصلات و"راميدا" والمصرية للدواجن والجيزة العامة للمقاولات.

وشركات النصر للأعمال المدنية والخليجية الكندية والمصريين للاسكان وزهراء المعادي، فيما خرجت شركات "انفستمنت" القابضة والبنك المصري الخليجي والإسماعيلية للدواجن والزيوت المستخلصة ومطاحن، ومخابز الإسكندرية والنعيم القابضة للاستثمارات المالية.

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