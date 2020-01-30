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الخميس 30 يناير 2020 الموافق 05 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بدون تكلفة الدولة.. إعادة صيانة الصرف الصحي لقرية كاملة بالفرافرة

الخميس 30/يناير/2020 - 01:51 ص
صورة من الحدث
صورة من الحدث
محمد علي مهدي
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تمكنت الوحدة المحلية لقرية الكفاح بمركز الفرافرة التابع لمحافظة الوادي الجديد، برئاسة سلامة علي محمد، من إصلاح خط الصرف الصحي الخاص بقرية أبوبكر الصديق.

وقال رئيس القرية لـ«الدستور» إن القرية كانت تعاني من مشكلة في خط الصرف الصحي، وهو وجود عيوب فنية أدت إلى انسداد في بعض المواسير الخاصة بصرف المياه، مما أدى إلى تجمع بِرَك المياه والمستنقعات، مما يسبب تهديدًا لجميع الأهالي بانتشار الأمراض والأوبئة داخل القرية.

وأكد سلامة أنه توجهه إلى المهندس يوسف مرزوق، رئيس مركز ومدينة الفرافرة، وعرض عليه المشكلة مع اقتراح الحلول، وتم عرضها على المهندسين المتخصصين في هذا المجال والذين أقروا أن تكلفتها المبدئية تبلغ 2 مليون جنيه لتغير المواسير التي سوف تفقد كفائتها أثناء الحفر.

وأضاف سلامة أن رئيس مركز الفرافرة أعطى دفعة معنوية قوية لتحمل الموقف وحل مشكلة الصرف الصحي، بعد رفض بعض الجهات المعنية على عدم الحفر وتعديل خط الصرف خوفا من التكلفة، علما بأنها تحتاج إلى ميزانية محددة لا يمكن أن تتواجد في الوقت الحالي.

وأكد سلامة على تحملة المسؤولية كاملة واستعان بالحفار واللودر الخاص بمركز الفرافرة، وبمساعدة عمال ورجال الوحدة المحلية، وتم الحفر وإخلاء المناطق المرتفعة وضبط خط الانحدار بكل دقة وأمان وتركيب المواسير كما كانت من قبل، كما تم تغيير غرفتين غير مطابقتين بالخط الذي بلغ 1800 متر تقريبا، وحل مشكلة الصرف الصحي التي كانت تهدد المواطنين بدون تكلفة والتي استغرقت أسبوع كاملا.


بدون تكلفة الدولة.. إعادة صيانة الصرف الصحي لقرية كاملة بالفرافرة
بدون تكلفة الدولة.. إعادة صيانة الصرف الصحي لقرية كاملة بالفرافرة
بدون تكلفة الدولة.. إعادة صيانة الصرف الصحي لقرية كاملة بالفرافرة
بدون تكلفة الدولة.. إعادة صيانة الصرف الصحي لقرية كاملة بالفرافرة
بدون تكلفة الدولة.. إعادة صيانة الصرف الصحي لقرية كاملة بالفرافرة
بدون تكلفة الدولة.. إعادة صيانة الصرف الصحي لقرية كاملة بالفرافرة

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