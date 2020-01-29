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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

آخرهم «الفيشاوى».. مشاهير طاردتهم دعاوى «النفقة»

الأربعاء 29/يناير/2020 - 05:40 م
أحمد الفيشاوي
أحمد الفيشاوي
ميرفت داوود
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دائمًا ما يكون زواج وطلاق المشاهير محط أنظار المواطنين سواء فى جلساتهم أو عبر منصات التواصل الاجتماعى، نظرًا لطبيعة عملهم فى مجالات الفن، الرياضة أو الإعلام، بل إن خلافاتهم الزوجية غالبًا ما تصل إلى ساحات المحاكم، فى شكل دعاوى نفقة، خلع، وطلاق.

آخر هؤلاء الفنان أحمد الفيشاوي الذى أصدرت محكمة جنح الدقى، أمس، حكمها بحبسه سنة فى جنحة امتناعه عن تنفيذ أحكام نفقة أبنته "لينا".

وقال المحامى شعبان سعيد إن الحكم على الفيشاوى عبارة عن سنة سجن وكفالة 2000 جنيه وغرامة 500 جنيه، وإلزامه بـ20 ألفًا تعويض، و50 ألفًا للمحاماة والمصاريف.

وتستعرض "الدستور" أبرز المشاهير الذين طالتهم دعاوى النفقة:

اللاعب إبراهيم سعيد
صراع طويل امتد بين اللاعب وطليقته، ابتسام كامل الشهيرة بـ"شهد عبدالله" التي طالبت بإلزامه بدفع نفقة شهرية لنجلهما "آدم"، والذي دفعها لتقديم ما يفيد حصول طليقها على الدخل الكبير الذي يجعله ملزمًا بدفع النفقة.

ورغم محاولات اللاعب إثبات عكس ما قدمته الزوجه بالمستندات، وأن بعض الأملاك تخص والدته، إلا أن المحكمة قضت بإلزامه بـ6 آلاف جنيه نفقة شهرية لنجله.

الإعلامى توفيق عكاشة
حركت رضا الكرداوي، طليقة توفيق عكاشة، ضده ما يقرب من 19 دعوى، لامتناعه عن سداد نفقات ابنهما "يوسف"، فتقدم بطلبين لتخفيض نفقة نجله إلى محكمة أسرة مدينة نصر، مبررًا ذلك بأنه لا يتملك أى مصادر للدخل، وليست لديه أملاك.

وقال "عكاشة" خلال إحدى الجلسات: "أنا عاطل عن العمل، وعلىّ ديون، والقضاء منعنى من الظهور الإعلامى، ومعيش فلوس ادفعها نفقة لابنى"، إلا أن المحكمة ألزمته بزيادة نفقات نجله من 5 إلى 7 آلاف جنيه شهريًا.

المطربة اللبنانية "قمر"
ما زالت المطربة قمر تتردد على ساحات محاكم الأسرة من أجل إثبات نسب ابنها "جيمى" لرجل الأعمال جمال مروان، ورغم رفض محكمة الأسرة بالدقى دعوى إثبات النسب التى أقامتها بعد إنكار مروان زواجه منها ورفضه الاعتراف بأبوته لطفلها، استأنفت على الحكم عن طريق محاميها المستشار عاصم قنديل للمرة الثانية وتنتظر الحكم فى الجلسة المقبلة.

الفنانة رانيا يوسف
انتهى زواج "رانيا يوسف" بنزاع أمام محاكم الأسرة، بعدما لجأت إلى القضاء عقب امتناع طليقها "محمد مختار" عن دفع نفقات أكل وملبس وحضانة وتعليم طفلتيه، وطالبت بإلزامه بدفع نفقة 15 ألف جنيه شهريًا.

وقال محمد مختار أمام المحكمة أنه يعاني من تعثر مادي في الآونة الأخيرة منعه من الإنتاج الفني، فضلًا عن أن أم بناته «ياسمين ونانسي» تعملان وتربح أموالًا كثيرة، ويمكنها الإنفاق على الصغيرتين، وانتهى النزاع بإصدار الحكم النهائي بإلزام مختار، بدفع نفقة 5 آلاف جنيه أجرة مسكن، و10 آلاف جنيه للطفلتين.

الفنانة لقاء سويدان
لجأت الفنانة لقاء سويدان لمحكمة الأسرة للحصول على نفقة لطفلتها "جومانا" البالغة من العمر 13 عامًا، من زوجها المطرب أمين أحمد أنور، بعدما امتنع عن الإنفاق عليها، رغم حالته المادية الميسرة.

الراقصة صافيناز
أقامت دعوى أمام محكمة الأسرة، طالبت فيها بإثبات زواجها العرفى من أحمد عبدالعظيم صاحب شركة سياحة، حتى تتمكن من الحصول على الإقامة بمصر وهو ما رفضته المحكمة، وأثار حالة جدل كبيرة، فيما أقامت مطلقة الموسيقار حلمى بكر عدة دعاوى للحصول على نفقتها أمام محكمة أسرة، وحضر طليقها جلسات وتغيب عن الأخرى لتقضى المحكمة بـ3000 جنية شهريًا للمدعية.

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