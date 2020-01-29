عودة الحياة بشكل تدريجى فى مدينة «ووهان» الصينية (فيديو)

عرضت قناة "العربية" لقطات حية، من خلال أحد المواطنين العرب المقيمين فى مدينة "ووهان" الصينية، مصدر فيروس "كورونا"، يرصد عودة مظاهر الحياة إلى المدينة التي شهدت إصابات كثيرة بالمرض القاتل خلال الأيام الماضية.ويظهر في الفيديو عودة افتتاح الأسواق والمحلات التجارية، وتواجد مواطنين فى الشوارع، مع ارتداء الجميع الكمامة الطبية، والتي أصبح يعاقب عليها القانون فى حال عدم ارتدائها،، وذلك بعدما كانت الطرق والشوارع خالية من المارة بعد انتشار المرض.وأدى الخوف من العدوى بفيروس "كورونا" بالآلاف من الصينيين في شتى أرجاء البلاد، إلى التجمهر لشراء أقنعة الوجه الطبية، مما أدى إلى نقصها في بعض المناطق.وأصبحت الأقنعة الطبية عملة نادرة إلى درجة أن بعض المشاركين في منبر ويبو الإلكتروني، بدأوا يقولون مازحين إنهم يفضلون أن يستلموا قناعا كهدية عيد السنة القمرية عوضا عن النقود.وقد دفع هذا الشح قرويا في إقليم "تشانجده"، المجاور لإقليم هوباي الذي تقع فيه ووهان، إلى التبرع بـ15 ألف قناع تقريبا للمحتاجين إليها، وذلك حسبما ذكرت صحيفة شياوشيانج مورنينج هيرالد.