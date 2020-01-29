بالمزمار والطبل البلدي.. محافظ الدقهلية يوزع 15 «تروسيكل»

على أنغام المزمار والطبل البلدى، وزع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، عدد 15 تروسيكل ضمن مشروع "رزق حلال" على الأسر الأولى بالرعاية، مقدمة من مؤسسة صناع الحياه مصر بتكلفة 300 ألف جنيه.وأشار مختار، إلى أن الهدف من مشروع "رزق حلال" هو تنمية المشروعات الصغيرة وتوفير فرص عمل لهذه الأسر، وأن مشروع "رزق حلال" منتشر في كافة محافظات مصر بواقع ألف مشروع مقدمة لألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية، وأن نصيب الدقهلية من هذه المشروعات 30 مشروعا على مرحلتين، تم تسليم 15 مشروعا كمرحلة أولى والمرحلة الثانية تضم أيضا 15 مشروعا سيتم تسليمهم قريبا.وتناول مختار، مع مسئولي صناع الحياة، مناقشة مدى إمكانية مشاركة المؤسسة فى مشروعات الارتقاء بالبيئة وتحسين منظومة النظافة من خلال دعمهم للمحافظة فى توفير أدوات وصناديق لجمع القمامة، وأبدى ممثلو "صناع الحياة" الاستعداد التام للمشاركة والدعم لمحافظة الدقهلية في هذا المجال الحيوي والذي يتعلق بحاجة المواطن اليومية.حضر التوزيع الدكتورة هدى بلاط، مدير عام إدارة التنمية البشرية بالمحافظة، والدكتور خالد منير مدير مكتب مؤسسة صناع الحياة مصر بالدقهلية.