أكاديمي: الناقد والمنظر يكتب للعالم وليس حكرا على بيئة واحدة

قال الدكتور محمد بريري أستاذ النقد بالجامعة الأمريكية، إن "أزمة النقد تكمن في التغريب، كما سماها الدكتور محمود الضبع في كتابه "أزمة النقد وانفتاح النص: نجيب محفوظ والفنون السبعة"،، وأكد فيها أنه نقد عالة على الغرب، فلا ظل على المعنى والقيمة ولا استطاع أن يواكب النقد الغربي، في حين تجاوز المجتمع الغربي فيما بعد الحداثة فهذا ماله في كتابه.وأضاف خلال كلمته في مناقشة كتاب "أزمة النقد وانفتاح النص: نجيب محفوظ والفنون السبعة" للدكتور محمود الضبع، بقاعة كاتب وكتاب بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الواحد والخمسين بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، لا شك أن الأدب له خصوصية، فالأدب ليس علما وإنما النقد علم، وليست الناقد حكرا على بيئة معينة فيكتب للعالم، وتتسم بالشمولية والعمومية.وأشار إلى أن الكتاب هو انفتاح على النص، واعتمد المؤلف على القراءة الثقافية فهو مصطلح غربي، وهذا ما استعان به المؤلف، فهو حداثي بامتياز، لافتا أن المؤلف في بعض الأحيان يطلق أحكاما عامة في بعض الأبواب.وأوضح أن للكاتب تعقيبات تستدرك على الفصل بأكملها، منوها إلى أن كل فصل من فصول الكتاب يصلح لأن يكون كتابا واحدًا، وهذا دليل على قدرة المؤلف.